Serie D, la Caronnese apre l’anno con i tre punti: 2-1 contro il Casale

La Caronnese apre l’anno nel migliore dei modi e trova una vittoria importantissima per rimanere agganciata alle zona alte della classifica. Al Comunale di Caronno Pertusella i rossoblu battono 2-1 il Casale e infilano il sesto risultato utile consecutivo, con tre vittore e tre pareggi nelle ultime sei gare giocate. Decisivo Banfi, classe 2000, autore di una doppietta.

Il Casale si presenta in piena zona play out e con soli 9 punti in 10 partite. Il match sulla carta è favorevole alla squadra di Gatti, che trova subito il vantaggio sugli sviluppi di un calcio di punizione. La partita resta però equilibrata e il Casale risponde colpo su colpo, con continui ribaltamenti di campo. Sono comunque poche le occasione da gol da segnalare nella prima frazione di gioco.

La ripresa è più divertente e la partita si accende. Dopo il momentaneo pari di Franchini la Caronnese torna subito avanti grazie al secondo gol di Banfi, vero mattatore della gara, servito dal neo arrivato Siani, subito titolare nel tridente offensivo rossoblu.

Con la vittoria di oggi la Caronnese sale a quota 21 punti e resta al quarto posto. Comanda sempre il Bra con 25 punti e due gare in meno dei rossoblu. Davanti alla Caronnese, con una partita in meno, anche Pont Donnaz e Gozzano, rispettivamente a 23 e 22 punti.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

2’ La Caronnese parte fortissimo e va subito in vantaggio sugli sviluppi di un calcio piazzato. Punizione di Calì dalla tre quarti, decentrato sulla sinistra. Palla tagliata in mezzo, Banfi al centro dell’area colpisce di testa e fa subito 1-0.

4’ Il Casale reagisce subito e si rende pericoloso con una discesa sulla sinistra di M’Hamsi, che dal fondo mette un cross pericoloso. Nessun attaccante dei piemontesi si fa però trovare pronto in area

Dopo una partenza di fuoco della Caronnese la partita resta equilibrata, con rapidi cambiamenti di fronte da una parte dell’altra, ma nella prima metà della prima frazione di gioco non si segnalano altre occasioni importanti.

37’ Occasione per il Casale: Coccolo si libera bene al limite dell’area, prendendosi tutto il tempo per aggiustare la mira e calciare. La sua conclusione è però centrale, facile la presa di Marietta

SECONDO TEMPO

3’ Cross pericoloso di Poesio. Marietta anticipa Franchini, liberissimo in area e pronto a calciare a porta sguarnita

7’ Cross di Vernocchi, Tarvel intercetta e respinge al limite. Banfi arriva a rimorchio e calcia, l’estremo difensore del Casale risponde ancora e trattiene

10’ Pareggio del Casale: gran cross di Poesio dalla destra, dopo una discesa fino a fondo campo. Palla alta sul secondo palo a scavalcare la difesa rossoblu, posizionata male. Franchini stacca e di testa infila l’1-1. Pareggio meritato per i piemontesi.

17’ Punizione dal limite per il Casale. Calcia Bettoni: rasoiata bassa sul primo palo, palla fuori di poco.

19’ La Caronnese torna in vantaggio: contropiede guidato da Siani, che dalla tre quarti imbuca Banfi solo davanti a Tarvel. Il numero 7 rossoblu si allunga e in scivolata mette alle spalle dell’estremo difensore.

2-1 Caronnese

39’ Il Casale si rendE pericoloso con Nouri, subentrato nella ripresa per dare più spinta sulla destra. Il classe 2001 percorre tutta la fascia, converge e calcia con il sinistro. Palla alta di pochissimo alla destra di Marietta

48’ Todisco ci prova dai 25 metri, conclusione centrale

Caronnese – Casale 2-1

Caronnese: Marietta, Battistello, Gualtieri, Galletti, Cosentino, Gargiulo, Banfi, Vernocchi (13’ st Putzolu), Siani, Corno, Calì

All: Roberto Gatti

Casale: Tarvel, Guida (35’ st Nouri), M’Hamsi, Todisco, Cintoi, Bettoni, Mullici (43’ st Fiore), Poesio, Franchini, Coccolo, Romeo (33’ st Cocola)

All: Giovanni Fasce

Marcatori: 2′ pt Banfi (Car), 10′ st Franchini (Cas), 19′ st Banfi (Car)

Ammoniti: 39’ pt Cintoi, 25’ st Mullici

Espulsi:

Arbitro: Muccignato Federico – sezione di Pordenone

Assistente: Mocci Luca – sezione di Oristano

Assistente: Nurchi Davide – sezione di Alghero