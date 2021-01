Servizio civile universale 2021: SOS Uboldo cerca due giovani. Il bando scade l’8 febbraio

Dovranno essere presentate entro l’8 febbraio 2021 le domande per partecipare al bando 2021 di selezione per volontari di Servizio Civile Universale. SOS Uboldo ha aderito al progetto proposto dall’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze e ha messo a disposizione due posti per i giovani dai 18 ai 28 anni.

«Il Servizio Civile Universale è un’opportunità per tutti i giovani di dedicare un anno per la comunità e di conoscere da vicino il mondo del volontariato e del soccorso – spiegano dall’associazione di volontariato, fondata nel 1983 e oggi costituita da un centinaio di volontari e cinque dipendenti -. È inoltre un’occasione per ampliare le proprie conoscenze e questa esperienza potrà arricchire il proprio curriculum e la formazione personale. I volontari di Servizio Civile Universale collaboreranno strettamente con il personale volontario e/o dipendenti della nostra associazione nello svolgimento di specifiche attività quali il trasporto sanitario (trasporti per visite, esami, terapie), i servizi sociali (trasporto disabili), attività di centralino e il servizio emergenza-urgenza».

La domanda andrà presentata esclusivamente online, tramite la piattaforma “Domanda Online – Servizio Civile” https://domandaonline.serviziocivile.it/, che prevede il possesso dell’identità digitale SPID livello sicurezza 2, che si potrà richiedere presso gli sportelli postali.

Il Servizio Civile Universale durerà un anno e il tempo di impiego richiesto sarà di 25 ore settimanali retribuite. Il bando per poter partecipare è pubblicato sul sito www.anpas.org e i giovani che intendono aderire al progetto avranno tempo fino alle ore 14.00 del prossimo 8 febbraio.