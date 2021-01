Il servizio civile universale alla Croce Rossa di Varese: “Giovani fatevi avanti”

Il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana lancia un invito ai giovani per la partecipazione al servizio civile universale che prevede 9 posti proprio all’interno del comitato di Varese.

“Se hai tra i 18 e i 28 anni, non perdere l’occasione di aderire al Servizio Civile Universale ed

entrare a far parte di “Un’Italia che aiuta!” Mettiti alla prova facendo crescere la tua esperienza

lavorativa e le tue competenze – spiega la Croce rossa -. Oltre alle attività di ambulanza, potrai seguire progetti di promozione della gioventù, attività per il sociale, progetti di educazione alla salute, promozione della cultura della non violenza e della pace, programmi di comunicazione, gestione dei social media e molto altro”.

L’impegno è di 25 ore settimanali con una retribuzione mensile di 439 euro per un anno. Per informazioni:

Mail: servizio.civile@crivarese.it

Facebook: https://fb.watch/37JFQN0XCC/