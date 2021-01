Si rompe la caldaia della palestra, gli alunni di Marnate fanno ginnastica in corridoio

Si rompe la pompa della caldaia della palestra dell’a scuola media Dante Alighieri di Marnate, e gli alunni della quinta elementare e delle medie del paese sono costretti a fare educazione fisica in corridoio dal 9 dicembre scorso. La vicenda è stata segnalata dal gruppo consigliare di opposizione “Per Marnate”: «Il guasto si è verificato il 9 dicembre ed a oggi non è stato ancora risolto – sottolineano dall’opposizione e proseguono -. E’ inaccettabile che a distanza di un mese l’amministrazione non abbia risolto il problema tenendo conto anche della pausa natalizia per effettuare i lavori. Si chiede un intervento immediato affinché gli alunni di V elementare e I media, non coinvolti in DAD, possano utilizzare regolarmente la palestra comunale».

Il sindaco Elisabetta Galli conferma il problema e spiega il ritardo nella riparazione del guasto: «Non appena siamo stati informati del problema ci siamo attivati mandando i tecnici per verificare l’entità del guasto. Purtroppo non si tratta di una riparazione semplice in quanto il guasto alla pompa richiede la sostituzione di un pezzo che deve arrivare dall’estero. Solo mercoledì sapremo, dalla ditta incaricata, quando potrà essere consegnato il pezzo e dal momento in cui arriverà a Marnate il problema verrà risolto in breve tempo».

Il sindaco spiega che le limitazioni legate al covid e le festività natalizie hanno contribuito a ritardare la spedizione del pezzo e si scusa per il disagio arrecato agli alunni che utilizzano la struttura: «Ho chiesto alla dirigente di predisporre una soluzione di emergenza per questo periodo e appena ci saranno novità sarà mia premura dare informazioni più dettagliate sulla tempistica».