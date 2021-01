Si schianta in autostrada e cerca di nascondere la droga nello spartitraffico, arrestato varesino a Parma

Hanno avuto un grave incidente in autostrada ma all’arrivo della polizia uno dei feriti è stato sorpreso a nascondere della droga nell’intercapedine del new jersey, ed è stato arrestato. Si tratta di un 33enne residente nella provincia di Varese che ora si trova a disposizione del pubblico ministero di Parma.

È successo lunedì 25 gennaio alle 13 lungo l’autostrada A1 nei pressi di Parma. Nell’impatto avvenuto sono rimasti coinvolti un camion e un’auto Bmw con a bordo due uomini. Sul posto, insieme ai soccorsi, sono arrivati gli agenti della pattuglia della polizia stradale di Reggio Emilia che hanno notato il conducente dell’auto mentre armeggiava nell’intercapedine del new jersey che separa le due carreggiate dell’autostrada.

Capito cosa stava accadendo gli agenti hanno ispezionato i dintorni del new jersey: la Polstrada ha recuperato un abbondante quantitativo di droga, divisa in panetti di grosse dimensioni: 3 chili e 24 grammi di hascisc e 3 chili e 580 grammi di marijuana.

Uno dei feriti è stato trasportato in ospedale e ricoverato in prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione, per via delle ferite riportate, mentre il conducente della Bmw, dopo le cure e gli accertamenti di rito, è stato dimesso ed è risultato positivo agli accertamenti sull’assunzione di droga, in particolare cocaina. L’uomo è stato arrestato per traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e trasferito nella casa circondariale di Parma, in attesa dell’udienza di convalida.