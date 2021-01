S’incastra in via Novellina a Varese, camper distrutto e in attesa di rimozione

Incidente stradale non certo raro, ma dalle conseguenze particolari, quello avvenuto in via della Novellina a Varese, sabato sera.

Intorno alle 22 il conducente di un camper ha affrontato lo stretto “budello” tra le case della piccola frazione rurale sopra Capolago: il veicolo è entrato nel passaggio sotto una casa (tecnicamente, per il codice della strada, un fornice) e si è incastrato, con successivo distacco dell’intera carrozzeria del camper, dal resto del telaio.

Come detto l’incidente è avvenuto nella serata di sabato, ma i resti del veicolo sono ancora sul posto in via Novellina: trattandosi di un veicolo adibito anche ad abitazione, le operazioni di recupero devono essere effettuate in presenza del proprietario e con l’intervento di ditta privata.

La Polizia Locale di Varese ha provveduto a cintare l’area dell’incidente e sta vigilando sulle operazioni di rimozione del veicolo.

Non ci sono stati feriti.