Soccorso alpino in azione sul Monte Martica per una persona ferita

Soccorso alpino, vigili del fuoco e 118 stanno intervenendo sulla strada militare del Monte Martica, per soccorrere una persona ferita a seguito di una caduta.

L’allarme è scattato poco prima delle 13, il soccorso alpino Cnsas è intervenuto in codice rosso con due squadre, con medico e infermiere in appoggio.



La persona coinvolta è un uomo di 49 anni: è stato individuato, è ferito ma non in pericolo di vita: è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese.

(Articolo aggiornato alle ore 15.05 di lunedì 18 gennaio 2021)