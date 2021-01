Il sondaggio in vista delle amministrative, le reazioni della politica varesina

Sono molte le reazione della politica al sondaggio sullo scenario in vista delle prossime elezioni amministrative realizzato da Winpoll per “Scenari Politici”. Un sondaggio dove il sindaco uscente viene premiato sul piano della fiducia ma dove, nelle intenzioni di voto, il centrodestra appare molto vicino anche senza Roberto Maroni.

Monti (Lega): “I varesini vogliono cambiare. Testa a testa senza tener conto della candidatura di Maroni”

“I varesini vogliono cambiare aria a Palazzo Estense e i dati raccolti dall’istituto Winpoll per Scenari Politici lo dimostrano chiaramente. L’amministrazione uscente e il centrodestra hanno lo stesso indice di gradimento ma il sondaggio non tiene conto della candidatura di Roberto Maroni. Lontanissimi i 5 Stelle che ormai hanno perso ogni speranza dopo essersi piegati ai vari poltronari alla Mastella”. Così Emanuele Monti, consigliere del Carroccio al Pirellone, commentando il sondaggio politico dell’istituto di ricerca Winpoll che aggiunge: “La Lega è pronta a tornare ad amministrare la città di Varese e lo fa puntando sulla candidatura di Maroni con convinzione. Auspichiamo che questo Governo, della stessa compagine politica di Galimberti, dia presto la possibilità ai cittadini di esprimersi in democrazia. I varesini meritano di meglio”.

Luca Carignola – Segretario PD Varese

Incoraggianti e positivi i dati usciti dal sondaggio Winpoll. E’ intanto interessante rilevare il giudizio favorevole dei cittadini sul Comune nella gestione emergenza, anche a supplenza dove possibile della Regione, che ogni giorno che passa dimostra sempre più la sua inadeguatezza: non è bastato togliere di mezzo Gallera per migliorare sul fronte sanitario. Ci piace soprattutto rilevare il giudizio largamente positivo espresso sia sull’operato dell’amministrazione comunale (54%) sia sulla fiducia in Davide Galimberti (61%), segno questo che le sue doti di serietà e competenza sono apprezzate e hanno lasciato il segno in questi anni di attività. In questa fase politica nazionale particolarmente confusa è anche confortante la proiezione sul voto per il sindaco: la notizia è che Galimberti è in vantaggio sul candidato del centro destra e partirebbe da un risultato migliore rispetto a quello del 2016.

Galimberti è dunque più forte di cinque anni fa ed ha accresciuto il suo consenso, questa è la realtà e da questi dati si può lavorare per la riconferma.

Varese – sondaggio elezioni comunali, Cosentino: “Galimberti ha fallito, centrodestra in vantaggio”

Il sondaggio pubblicato oggi e commissionato da Scenari Politici evidenzia un chiaro testa a testa tra Galimberti e un ipotetico candidato Sindaco del centrodestra. Oltre al fatto che non è stata considerata la spinta che darà Maroni alla nostra coalizione durante la campagna elettorale è palese che non viene considerato il peso della nostra lista Maroni Sindaco – Varese Ideale, costruita per dare voce a tutti coloro che non votano i tradizionali partiti ma condividono le nostre idee e i nostri progetti. A Bergamo siamo arrivarti all’8%, a Pavia al 6,2%, a Corsico al 10%, a Lecco all’11%: se confermassimo un dato simile porteremmo il centrodestra a vincere al primo turno. Nel sondaggio non viene nemmeno rilevato l’importante supporto che daranno anche altre liste civiche o comunque di area. Conclude il Consigliere lombardo e coordinatore regionale di Lombardia Ideale Giacomo Cosentino: “qualcuno potrebbe dire che lo stesso ragionamento può essere fatto nei riguardi delle liste a supporto di Galimberti: peccato che fanno già parte dell’attuale amministrazione e quindi rientrano nel giudizio dell’opinione pubblica.”