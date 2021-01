Sta bene l’uomo ricoverato all’ospedale di Varese positivo alla variante brasiliana

Sono due le persone in isolamento perché entrate in contatto con l’uomo positivo alla variante brasiliana del Sars-CoV2.

Ats Insubria ha sottoposto i contatti a tampone le persone entrate a contatto e ha avvertito il sindaco del comune di residente del paziente che si trova ancora ricoverato nel reparto infettivi dell’ospedale di Varese nonostante sia in buone condizioni così come in condizioni definite “ottime” si trovino le due persone in isolamento.

I campioni prelevati dal soggetto rientrato dal Brasile via aerea dopo aver fatto scalo a Madrid è stato inviato al Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, che provvederà al completamento dell’intera sequenza genomica per confermare la variante brasiliana.