Suicidio di Origgio, la Procura: “Disposti accertamenti. Per ora nessun coinvolgimento di terzi”

Dopo i vari articoli pubblicati da testate cartacee e on line sul caso del suicidio di Simone Mattarelli, il 28enne di Desio trovato morto in un capannone di Origgio dopo un inseguimento lo scorso 3 gennaio, la Procura della Repubblica di Busto Arsizio – con una nota firmata dal Procuratore Capo Giuseppe D’Amico – specifica che è stato aperto un fascicolo a carico di ignoti e che sono stati disposti tutti gli accertamenti del caso, a partire da quello autoptico, per ricostruire la vicenda e le cause della morte del giovane. «Allo stato non vi sono elementi che consentano di ipotizzare il coinvolgimento di terzi nel decesso del ragazzo rinvenuto cadavere» – conclude il Procuratore.