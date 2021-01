Svizzera, lotta al Covid: ristoranti e strutture sportive chiuse per altre cinque settimane

Sul fronte epidemico la situazione resta tesa e la Svizzera non abbassa la guardia. In una conferenza stampa, alle 14 di oggi, mercoledì 6 gennaio, il Consiglio federale ha annunciato la decisione di prolungare di cinque settimane, vale a dire sino alla fine di febbraio, i provvedimenti adottati per combattere la diffusione del coronavirus. Dal 9 gennaio dovranno così restare chiusi, in tutta la Svizzera, i ristoranti e le strutture per la cultura, il tempo libero e lo sport.

Nella sua seduta straordinaria del 6 gennaio ha discusso in modo approfondito questa opzione, sulla quale si pronuncerà in via definitiva il 13 gennaio dopo avere consultato i Cantoni. Questi ultimi sono nel frattempo chiamati a esprimersi su una serie di possibili inasprimenti. Il Consiglio federale ha inoltre revocato la possibilità, per i Cantoni con un’evoluzione epidemiologica favorevole, di prevedere allentamenti.