Come i tempi della giustizia coinvolgono le aziende: se ne parla a Varese

Imprese e giustizia: un nodo importante da sciogliere. Dalla rapidità con la quale vengono affrontate le controversie che coinvolgono le imprese, dipende infatti molta della competitività del nostro tessuto economico e, soprattutto, dipende la volontà da parte degli investitori stranieri di credere nel sistema Italia.

Non è una novità che i tempi della giustizia in Italia siano decisamente più lunghi rispetto ad altri paesi del Continente. Secondo le stime redatte dall’European Commission for the Efficiency of Justice del Consiglio d’Europa la durata media dei processi civili che arrivano al terzo grado in Italia è di 8 anni e 1 mese (nel 2016). In Francia i processi si concludono circa in 3 anni e 4 mesi, 2 anni e 8 mesi in Spagna e solamente 2 anni e 2 mesi in Germania.

Il rapporto tra le imprese e i tempi della giustizia sarà al centro della diretta di Confartigianato imprese Varese in programma giovedì 7 gennaio alle 12. Interverranno il magistrato Giuseppe Battarino e gli avvocati Walter Picco Bellazzi e Domenico Marasciulo, che racconteranno la situazione a Varese e Busto Arsizio.

«Abbiamo deciso – commentano gli organizzatori dell’incontro – di prendere di petto il problema, per cercare di capire a che punto siamo con la situazione in Italia, fare raffronti con gli altri Paesi, e comprendere come approcciare al meglio un sistema complesso con il quale è necessario sapere interagire nel modo giusto».