“Tentativo di rapina virtuale”: riapre dopo un giorno e mezzo di stop la farmacia di Bizzozero

Riapre oggi, lunedì 11 gennaio, con l’orario di apertura pomeridiano la Farmacia Baraldi di Bizzozero, il popoloso quartiere di Varese, dopo un chiusura forzata per tutta la giornata di sabato 9 e quella di lunedì mattina.

La farmacia è stata vittima di un vero e proprio “tentativo di rapina virtuale” con tanto di richiesta di riscatto in bitcoin per poter continuare le normali operazioni.

L’attacco, che ha colpito il programma gestionale della farmacia – e che quindi impediva di far verifiche, gestire il magazzino, emettere ricette…- ha avuto come conseguenza un corposo intervento tecnico per ripristinare le parti danneggiate, ma anche una denuncia ai carabinieri: proprio a causa del “ricatto” avanzato dagli hackers. Un po’ più di un “grosso fastidio informatico” dunque, che comunque è risolto e ha consentito nel pomeriggio di lunedì la riapertura.

Riaprirà invece martedì mattina il dispensario di Lozza, servito dalla stessa Farmacia: per lui sono in corso gli ultimi accertamenti tecnici, che ne hanno rinviato per alcune ore la riapertura.