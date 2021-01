Lunghe code all’entrata di Varese: non sono i lavori Esselunga ma un tir in panne

Automobilisti in coda questa mattina in via Gasparotto, lunedì 25 gennaio a Varese: per una volta però non si trattava dei lavori per il cantiere Esselunga. Si trattava invece di un mezzo pesante in panne all’ingresso della città.

Il problema si è verificato attorno alle 8.30 in via Gasparotto all’altezza dell’intersezione con la via Ariosto, tra il semaforo di Cartabbia e la farmacia e ha causato lunghe code in viale Europa, in via Gasparotto e anche all’uscita dell’autostrada A8 verso Varese

Si è trattato di un tir rimasto bloccato che ha causato l’intervento della polizia locale: gli agenti hanno dovuto istituire un senso unico alternato per consentire il deflusso del traffico.

Nel frattempo è stato attivato un trattore per rimuovere il camion.