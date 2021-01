Tradate, gli animalisti contro la campagna di abbattimento dei cinghiali nel Parco Pineta

Il Movimento Centopercentoanimalisti si scaglia contro la campagna per l’abbattimento di cinghiali nel Parco Pineta di Tradate e invita gli abitanti della zona ad opporsi alla violenza e agli abusi sui cinghiali.

“Nel mese di marzo 2021 sono previste battute di caccia per uccidere i cinghiali nel Parco Pineta di Appiano Gentile – scrive il movimento – parco frequentato soprattutto dai bambini e normali cittadini”.

Dopo che gli amministratori locali hanno raccomandato ai cittadini di prestare attenzione, il Movimento Centopercentoanimalisti ha esortato gli abitanti del Tradatese ad opporsi alla violenza e a denunciare i casi di pericolo o di abuso su questi animali. Il Movimento sottolinea inoltre la mancata applicazione delle restrizioni anti-covid, “che – dice – non sembrano valere per i cacciatori”.

Secondo gli animalisti, la lobby dei cacciatori condiziona le politiche del territorio, e per questo non archivieranno nessuna violenza sui cinghiali: “Non ci dimenticheremo di questi soggetti appena l’emergenza sanitaria terminerà, non faremo sconti”.