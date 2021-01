Trovati senza vita i corpi di due scialpinisti lombardi dispersi al Devero

E’ finita in tragedia la gita scialpinistica a Devero per due appassionati di montagna. I corpi senza vita dei due sciatori, un uomo e una donna della provincia di Varese, che sabato avevano scelto la montagna ossolana per una gita, sono stati ritrovati intorno a mezzogiorno a circa 2.200 metri di quota, nella zona di Crampiolo.

Di loro si erano perse le tracce da ieri: avrebbero dovuto pernottare in una baita ma questa mattina non sono stati visti e quindi è stato dato l’allarme.

Le ricerche, avviate in mattinata, hanno visto l’impiego di oltre 50 soccorritori tra soccorso alpino civile de del Sagf e vigili del fuoco. Fino al tragico rinvenimento dei corpi senza vita dei due scialpinisti.

Il cellulare di uno dei due risultava acceso nella zona di Crampiolo, e proprio li si sono concentrate le ricerche terminate con il tragico ristrovamento dei due corpi. Le salme sono state recuperate dall’elicottero.