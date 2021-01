Truffato dal fotografo del mio matrimonio. È successo a qualcun altro?

Un lettore ci ha scritto in merito ad una truffa che avrebbe subito da uno studio fotografico di Varese. L’autore della lettera ha chiesto di rimanere anonimo e di tenere l’anonimato anche sull’identità del professionista (o presunto tale) che lo avrebbe truffato. L’obiettivo è capire se ci sono altre vittime del raggiro per poter avviare insieme un’azione legale. Per contattarlo scrivete a redazione@varesenews.it.

Gentile direttore

Sono da sempre un vostro lettore, perciò conoscendovi voglio appoggiarmi al vostro sito.

Vorrei fare una segnalazione con l’intenzione di far arrivare a chi in difetto questo messaggio, sperando di raccogliere la testimonianza di altre persone, che so per certo nella mia condizione e spero che leggendo questo articolo si facciano vive.

Voglio raccontarvi un fatto increscioso, ma esigo restare nell’anonimato, visto che tra l’altro non indicherò precisamente il truffatore, ma senz’altro vedrà la sua persona nell’articolo.

Mi sono sposato nel 2019 facendo affidamento su un fotografo di Varese sito in viale Belforte. Preciso che ho saldato il servizio intero con una cifra non da poco prima del giorno stesso, perché il fotografo voleva così e preso da altri pensieri ho perciò sistemato il tutto ingenuamente. Contratto il servizio, le disposizioni per il giorno del matrimonio, fino a lì tutto preciso, io e mia moglie abbiamo passato una bella giornata.

Il problema arriva dopo aver scelto i provini delle foto, per poter avere il nostro album e altro. Ho iniziato a sentire il fotografo, che continuava ad allungare i tempi per darci gli album dando sempre mille scuse e cosi è andato avanti per mesi.

Dopo aver cercato per tempo i miei album, con diverse telefonate a vuoto, un bel giorno i numeri di telefono risultavano inesistenti e nessuno mi aveva avvisato di nulla, non sapevo più come contattare questa persona.

Tramite vie traverse sono riuscito a mettermi in contatto con il fotografo che mi avrebbe rassicurato, che avrebbe consegnato il tutto entro una determinata data, cosa ancora una volta falsa.

Sono andato dove aveva l’ufficio ed era tutto sparito, non esisteva più nulla.

Morale???? Dopo più di un anno e mezzo, questa persona è sparita tenendosi i soldi, non consegnando il materiale del mio matrimonio come pattuito da contratto e restando irreperibile …. sparito.

Sicuro che altre persone si trovano in questa condizione, chiedo si essere contattato tramite voi, per avere la conferma di questo e capire se procedere insieme a una soluzione.