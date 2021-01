Trump ai suoi sostenitori: “Ci hanno rubato le elezioni ma andate a casa”

C’è la richiesta di sospendere la protesta ma anche nuova benzina sul fuoco. L’intervento del Presidente americano Donald Trump in seguito all’insurrezione dei suoi sostenitori a Washington parte con le infondate accuse già ripetute in questi giorni: “L’elezione ci è stata rubata, ma dovete andare a casa. Non vogliamo che nessuno resti ferito”.

Lo ha detto in un video diffuso attraverso Twitter. “Dobbiamo avere pace, legalità e rispettare” gli agenti, aggiunge. “Non vogliamo che nessuno venga ferito”.