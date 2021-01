“I tuoi cani hanno rotto, pensaci tu o lo facciamo noi”, la minaccia finisce dai carabinieri

Buonasera Gentile redazione di VareseNews,

Sono Daniela e vivo a Ranco.

Oggi nella cassetta delle lettere ho trovato un foglio con minacce nei riguardi dei mie due cani. Secondo gli ignoti scrittori, i miei “ cuccioli” disturbano al punto di minacciare un loro inervento diretto.

Ben e Sally sono due pastori dell’anatolia, ma al contrario dei quel che si dice sulla razza, sono stati volutamente cresciuti in modo che fossero affettuosi e tranquilli.

La gente che passa spesso si ferma ad accarezzarli dal cancello.

Tuttora stanno seguendo dei corsi di educazione proprio per restare dei cani equilibrati anche con i loro simili.

La maggior parte della loro giornata la trascorrono dormendo, molte volte in casa.

Capita alla sera verso cena che sentendo altri cani che abbaino, loro rispondano, ma questo fa parte

dell’indole dei cani da pastore.

Dopo cena, fanno la loro rilassante passeggiata e dalle 22 fino alle 9 di mattina stanno in casa a dormire.

Visto la minaccia pesante ricevuta, su consiglio dei carabinieri ho sporto denuncia.

Non avendo mai avuto problemi con i miei vicini, trovo strano e preoccupante che qualcuno possa aver fatto una cosa del genere.

Sarebbe bastato suonare al cancello e dirmelo.

Grazie per la vostra disponibilità.

Daniela