Il turismo portato da internet: l’esperienza del Parco Cinque Terre e della Via Francigena

Nato da “un’idea folle” che ha iniziato a prendere forma nel 2017, in occasione dei 20 anni di VareseNews, DigitaLife è il docufilm prodotto da Varese Web in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione Ente dello Spettacolo. Un mosaico di storie, sentimenti, dolori e cambiamenti magistralmente orchestrati dal regista Francesco Raganato il quale, con i video-contributi inviati dai cybernauti (user-generated content), ha dato vita a un prodotto cinematografico che è un vero e proprio spaccato storico e sociale.

Grazie ai contenuti creati dagli utenti che per l’occasione si sono trasformati da fruitori passivi a partecipanti attivi, DigitaLife racconta di come internet e il digitale hanno cambiato il mondo e lo fa attraverso le voci e le storie dei suoi protagonisti.

L’esperienza del Parco Cinque Terre raccontata da Luca Natale

Oggi universalmente note per la loro bellezza, le Cinque Terre rappresentano il tratto più suggestivo della riviera ligure tanto da meritarsi il riconoscimento dell’Unesco come patrimonio mondiale dell’umanità.

Si tratta di luoghi che attirano ogni anno due milioni e mezzo di turisti e che sono stati resi famosi anche grazie a Internet.

“Le Cinque Terre sono state cambiate dall’approccio dei turisti ai social – spiega Luca Natale, responsabile della comunicazione del Parco delle Cinque Terre – La maggior parte dei visitatori conosce il territorio delle Cinque Terre attraverso il web”.

Ambra Castellani e l’ospitalità “digitale”

Ambra Castellani è una hospitalera sulla Via Francigena del nord, nella zona denominata Lomellina, in Lombardia. Internet ha rivoluzionato il modo in cui i pellegrini si mettono in contatto con lei e la sua struttura.

Il cambiamento c’è stato ed è stato rapissimo. Impossibile, oggi, tornare indietro e fare a meno della Rete.

LA SERATA CINEFORUM DEL 15 GENNAIO

Venerdì 15 gennaio 2021, a distanza di due anni dal suo debutto in sala, DigitaLife tornerà sugli schermi (questa volta saranno quelli dei vostri dispositivi: tablet, smartphone, computer).

L’evento – rigorosamente “digitale” – è aperto a tutti e avrà inizio alle ore 20.30, in diretta streaming sulla pagina Facebook di VareseNews. Luca Natale vi prenderà parte e sarà tra gli ospiti della serata.

