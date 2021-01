Un giovane innesto per la difesa della Pro Patria: ecco Stefano Vaghi

Primi giorni di mercato e arriva dalla Pro Patria il classico colpo alla Sandro Turotti.

Per rimpolpare la difesa tigrotta è stato tesserato un giovane promettente che cerca una realtà solida per rilanciarsi. Stefano Vaghi era aggregato alla rosa di mister Ivan Javorcic da qualche giorno e ora ha messo nero su bianco il proprio accordo con il club di via Ca’ Bianca.

Classe 2001, può ricoprire il ruolo di difensore nella difesa a tre ma anche di laterale a destra in caso di necessità. Nato a Garbagnate Milanese, Vaghi è cresciuto nelle giovanili dell’Inter prima di provare l’esperienza nella Primavera della Sampdoria, dove ha collezionato una manciata di presenze.

Dopo l’esperienza a Genova, Vaghi era svincolato ed è stato quindi ingaggiato dalla Pro Patria. Per il giovane difensore è pronta la maglia numero 31 biancoblu