Un libro per aiutare i commercianti di Busto, la proposta di un’agenzia di assicurazioni

Una nota agenzia assicurativa con sede in via Zappellini a Busto Arsizio lancia un’iniziativa gratuita per dare visibilità ai commercianti di Busto Arsizio in questo momento di grave difficoltà dovuto al covid. Attraverso l’agente Fabrizio Formaini Marioni comunica che, con la collaborazione del Presidente dell’Unione Commercianti Centro Cittadino di Busto Arsizio, Alessandra Ceccuzzi, verrà realizzata un’importante iniziativa in favore dei commercianti e degli imprenditori di Busto Arsizio.

Infatti, potranno essere presenti con le loro attività, le loro foto, nel “Libro del Commercio e dell’Impresa” di prossima realizzazione. Il Responsabile Commerciale Marco Pometto evidenzia che l’iniziativa, del tutto gratuita, vuole offrire uno strumento in più per aumentare la visibilità delle singole attività e, perché no, incentivare a “fare rete” tra gli imprenditori del territorio.

«Non solo – proseguono i due responsabili -. Vogliamo essere soggetti attivi e propositivi, poiché operiamo tutti nello stesso territorio, anche se con caratteristiche ed esigenze diverse e quindi il “messaggio” che vogliamo dare è: incentivare forme di collaborazione tra gli operatori di Busto, a vantaggio dell’economia cittadina».

L’invito è a prendere contatto per qualsiasi informazione con Francesca Tavelli al numero 3427592298.