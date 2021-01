Un nuovo logo per il Lago Ceresio: il concorso dell’Autorità di Bacino rivolto ai ragazzi

L’Autorità di Bacino lacuale del Ceresio, Piano e Ghirla ha pubblicato il bando per la realizzazione di un nuovo logo rappresentativo del Lago Ceresio. Un’iniziativa che avrà per protagonisti i giovani poiché il concorso è rivolto due scuole, una per ognuna delle provincie bagnate dal lago: il Liceo Artistico statale Frattini di Varese e l’Isis Paolo Carcano di Como, indirizzo grafica e comunicazione. Agli studenti dei due Istituti l’importante compito di trovare il nuovo logo che rappresenterà il lago nelle prossime azioni di promozione turistica e di sviluppo di marketing territoriale.

L’attuale logo del Lago Ceresio

“I giovani sono il nostro futuro e a loro il piglio di guardare al domani in base alle proprie idee. Per questo la scelta di coinvolgere proprio loro in questo percorso che ridarà vita a un lago particolare a cavallo tra le provincie di Como e di Varese e della Svizzera. – commenta il Vice Presidente Giovanni Bernasconi, coordinatore dell’iniziativa – Dobbiamo riporre nei ragazzi fiducia perché dobbiamo andare oltre a una visione tradizionale e statica. Loro sapranno interpretare al meglio quel messaggio di acqua, aria, spazio, vita e soprattutto, starà a loro lanciare nuovi messaggi di fiducia e di rilancio del territorio dal punto di vista turistico”.

Oltre al logo, ai ragazzi viene chiesto di sviluppare un pay-off, ossia uno slogan in gergo pubblicitario, per promuovere il territorio nel mondo in quanto il Ceresio, da sempre, è una destinazione internazionale. I candidati potranno presentare il proprio elaborato in modo individuale o in gruppo, coordinati da uno dei docenti che li seguirà nel percorso.

“Chiediamo ai ragazzi di divertirsi, di rompere gli schemi e di “esagerare”. – conclude Giovanni Bernasconi – Devono dare sfogo alle loro capacità e riuscire a trasferire il loro sapere perché la prossima campagna pubblicitaria, social e di marketing territoriale porterà la loro impronta”.

Il progetto dovrà essere consegnato alla sede dell’Autorità di Bacino entro il 30 aprile 2021.