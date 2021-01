Un medico di Solbiate Olona lavorerà sulla modifica della legge sugli sport professionistici

Il dottor Carlo Guardascione di Solbiate Olona è stato nominato componente del Collegio dei Medici degli Sport Professionistici per il quadriennio 2021-2024. Accanto ci saranno il dottor Matteo Acquati per il basket e il dottor Primo Volpi per il calcio. Gli esperti, nominati dal Consiglio Direttivo della Federazione Medici Sportivi Italiana, saranno impegnati in particolare sull’ipotesi di un progetto di revisione/modifica della ormai vetusta Legge 91/81 sullo sport professionistico.

Inoltre, Il dottor Guardascione con il nuovo anno inizierà una nuova esperienza nel modo del ciclismo con la nuova squadra World Tour australiana Team Bike Exchange, che però ha sede operativa a Brunello (VA) così da permettergli di essere sempre in prima linea contro il Covid-19

Il coordinatore della lista Più Solbiate Lucio Ghioldi si complimenta con il medico solbiatese e coglie lo spunto da questa notizia per ringraziare «i nostri medici di base per l’impegno che hanno e continuano a fornire nella gestione della pandemia. Ricordo che oltre ad aver gestito al meglio, nonostante le problematiche che conosciamo, le vaccinazioni influenzali, tutti e quattro i nostri medici hanno dato disponibilità a svolgere i tamponi per il coronavirus».