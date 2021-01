Un riparo per chi è in coda fuori dall’Ufficio immigrazione della Questura a Varese

Una tettoia per ripararsi mentre si attende in coda. È quanto la Questura di Varese ha realizzato fuori dall’Ufficio immigrazioni: « Appena sono arrivato – ha spiegato il questore Giovanni Pepè – mi sono mosso per poter attrezzare adeguatamente questa parte. Poi qualche lentezza e intoppo ci ha condotti fino a oggi. Circa 4 anni ma ne è valsa la pena».

A pagare la tettoia è la Fondazione comunitaria del Varesotto con 6000 euro di finanziamento.

All’inaugurazione ufficiale era presente anche il Presidente della Fondazione Maurizio Ampollini.



La media di persone che attendono di essere ricevuti per presentare domanda o ritirare il permesso è di circa 70 con punte di 100 quando devono solo ritirare: « Nonostante vengano dati gli orari e gli appuntamenti – specifica il Questore – le persone vengono tutte insieme, soprattutto se devono ritirare. Ora anche questo servizio può dare un’accoglienza più dignitosa».