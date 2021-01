Un saturimetro in regalo agli ultra novantenni di Cocquio Trevisago

Sono un grande insegnamento per l’intera comunità, un’esperienza di vita insostituibile per l’educazione e la guida delle generazioni più giovani e per questo il sindaco di Cocquio Trevisago li ha omaggiati di un saturimetro.

Sono circa una sessantina i cittadini del paese che hanno superato il considerevole traguardo dei 90 anni e per assicurare la massima protezione di questi grandi anziani, molti dei quali che vivono in maniera autonoma e autosufficiente, è stato regalato un saturimetro dall’amministrazione comunale.

Oltre al prezioso oggetto in grado di rilevare in pochi secondi la percentuale di ossigeno presente nel sangue – uno degli indicatori tristemente legato alla presenza della polmonite intersiziale da covid19 – sono state inviate dal sindaco Danilo Centrella le tradizionali raccomandazioni nel seguire scrupolosamente le pratiche legate alla prevenzione.

Il tutto, nella speranza di potersi riabbracciare al più presto.

La distribuzione di lettere ed omaggio è avvenuta sabato, nel pomeriggio, grazie anche all’impegno dell’assessore Monica Moretti.