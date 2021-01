Un treno notturno dalla Francia alla Germania, passando dal Lago Maggiore. L’iniziativa dell’Associazione Internazionale ‘Obiettivo treno notturno‘ (http://lunatrain.eu/it/ ) con la proposta di un convoglio (chiamato “Riviera Express”) che collegherebbe il sud della Francia con la Svizzera e la Germania passando per l’Italia e il VCO piace anche al comune di Verbania.

In questo progetto, tra le stazioni di sosta sul territorio della sponda piemontese del lago, sono state indicate la città di Arona e di Domodossola. Ma il sindaco di Verbania, Marchionini ha scritto in queste ore all’Associazione Internazionale, e agli europarlamentari sostenitori, per far presente che è necessario prevedere nel progetto anche una fermata nella riqualificata stazione ferroviaria di Verbania, “poiché il capoluogo della Provincia del Verbano Cusio Ossola è il principale Comune del VCO e dell’alto novarese come numero di turisti con oltre 900 mila presenze annue”.

La partenza del convoglio secondo un primo studio di fattibilità, sarebbe in Costa Azzurra. Da Cannes i collegamenti sarebbero verso Nizza, Monte Carlo, Mentone, Torino e Santhià dove avverrebbe l’immissione sulla linea, lunga 65 chilometri, che si conclude sul lago Maggiore. Quindi, superata la galleria del Sempione, verrebbero raggiunte Briga, Berna, Strasburgo, Karlsrue e Francoforte fino ad Hannover.

Silvia Marchionini “nell’augurarsi che questo progetto diventi realtà, segnala come a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Verbania sia insediato il più grande polo di camping del Piemonte e i numeri delle presenze turistiche a Verbania devono far propendere per una eventuale fermata anche nella nostra stazione, da poco rimodernata e riqualificata. Ovviamente l’Amministrazione Comunale di Verbania – conclude il sindaco – è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito e per aiutare e sostenere l’Associazione nel raggiungimento del suo obiettivo ”.