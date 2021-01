In bus alla scoperta della nuova macchina che convalida biglietti e abbonamenti a Varese

Da qualche settimana sugli autobus del servizio urbano di Varese funzionano delle validatrici di colore nero-verde: sono questi i terminali da cui dipende la nuova bigliettazione elettronica che Autolinee Varesine sta implementando con un importante investimento cofinanziato da Regione Lombardia.

Galleria fotografica Un giro in bus per scoprire le nuove macchine per la convalida dei biglietti a Varese 4 di 13

Sono già oltre mille le tessere di nuova generazione che Autolinee Varesine ha emesso e che funzionano con i nuovi strumenti, realizzate con il supporto tecnico di AEP Ticketing Solutions. Ma come funzionano, a loro volta, le nuove macchine sugli autobus?

UNA TESSERA NUOVA PER ABBONAMENTI E CARNET

Innanzitutto, per ora funzionano su titoli validi per più viaggi, come il carnet da 10 corse o gli abbonamenti delle varie tipologie (settimanali, mensili, annuali ecc): tutti questi possono ora essere caricati sulla nuova tessera elettronica chiamata “Muoversi a Varese”, che può essere anche richiesta da casa collegandosi al sito biglietteria.ctpi.it, seguendo la procedura online. Una novità essa stessa, perchè fino ad oggi era possibile ottenere la tessera solo recandosi alla biglietteria di piazzale Kennedy, presentandosi con delle fototessere: la prenotazione on line invece può essere fatta anche allegando una foto digitale.

Dallo stesso portale, è poi possibile di volta in volta gestire la propria tessera, ricaricandola col titolo di viaggio scelto appunto tra il carnet o l’abbonamento. Questo sistema permette di “saltare la coda” in biglietteria e anche di risparmiare una cospicua quantità di carta (come i moduli di richiesta per la tessera o appunto i vecchi tesserini cartacei). Fondamentale, però, che l’utente si ricordi di convalidare il titolo di viaggio ogni volta che sale a bordo dell’autobus, appoggiando il tesserino elettronico sulla validatrice che darà immediatamente il segnale di “luce verde”.

COSA SUCCEDE COI BIGLIETTI DA UNA CORSA

Per quanto riguarda il biglietto di corsa semplice, valido 90 minuti al costo di 1.40 Euro, è doverosa una premessa: il biglietto cartaceo tradizionale, ancora nelle disponibilità di tabaccherie, edicole ed altro, è pienamente valido e continua ad esserlo, con le consuete modalità.

Negli uffici di Autolinee Varesine (la biglietteria di piazzale Kennedy, quella di viale Milano presso il capolinea extraurbano, oppure l’Infopoint di piazza Monte Grappa), il biglietto emesso è stampato su un supporto di carta chimica e contiene un QR code.Questo biglietto va convalidato sotto la nuova validatrice verde, facendo leggere il QR code dal fascio di luce sino al segnale di avvenuta convalida. Questa particolare tipologia di biglietto deve essere utilizzata entro 30 giorni dalla data di acquisto: in caso di problemi con la convalida, si può apporre a penna la data, l’ora e la linea su cui viene utilizzato.

Sempre sulle validatrici, è possibile premere il tasto “i” per ottenere tutte le informazioni sul proprio titolo di viaggio (tipologia, validità, ecc), nuovamente riappoggiando il tesserino “Muoversi a Varese” sul supporto oppure facendo leggere ancora il QR code del biglietto dal fascio di luce.

Infine, va ricordato come le validatrici permettano anche di leggere in tempo reale la fermata in cui ci si trova e quella successiva, garantendo così un servizio in più.

IN ATTESA DELL’ACQUISTO CON LA CARTA DI CREDITO

Le validatrici sono già pronte per garantire l’acquisto del biglietto a bordo con carta di credito: una possibilità però che non è ancora operativa. «Questa funzione diventerà pienamente operativa non appena tutti i circuiti bancari saranno pronti ad implementarla» spiegano da Autolinee Varesine.