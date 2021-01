Un’altra maglia NBA per l’ex varesino Norvel Pelle

Liberato dai Philadelphia 76ers, la squadra con cui ha esordito – anche con discreto profitto personale – nella NBA, l’ex pivot della Openjobmetis Norvel Pelle è pronto per una nuova avventura nel campionato di basket più importante del mondo.

Pelle, 28 anni il prossimo 3 febbraio, è stato infatti ingaggiato dai Brooklyn Nets, la formazione che ha di recente acquistato anche James Harden (da Houston) aggiungendolo a due superstar del calibro di Kevin Durant e Kyrie Irving, diventando così uno dei team più attesi nella Eastern Conference (sono attualmente quinti con 10 vittorie e 8 sconfitte).

Il giocatore antiguano che vestì la maglia di Varese per una stagione e mezzo (dall’estate 2016 al febbraio 2018) ha quindi trovato una collocazione di tutto rispetto per poter proseguire una carriera NBA fino a ora tutt’altro che disprezzabile. Nella scorsa stagione, dopo la firma con i Sixers, Norvel ha disputato le sue prime 24 gare nella lega americana con 2,4 punti, 3 rimbalzi e 1,3 stoppate a partita con un impiego medio di 9,7 minuti. Buona anche la percentuale al tiro (53,2% da 2), meno quella ai liberi dove ha collezionato il 50%; consueti invece i problemi di falli, 2,3 di media, che aveva già palesato a Varese e a Torino, seconda tappa della sua avventura italiana.

In questo momento Pelle non è ancora inserito nel roster ufficiale dei Nets, a causa del periodo di quarantena obbligatoria che deve effettuare prima di unirsi ai nuovi compagni, ma dagli States danno l’operazione per fatta. Con ogni probabilità, l’ex Openjobmetis andrà a occupare il ruolo di riserva di DeAndre Jordan, l’esperto pivot titolare già oro olimpico con gli USA a Rio 2016. Norvel giocherà quindi alle dipendenza di Steve Nash, il leggendario ex play canadese due volte MVP della stagione regolare NBA. In panchina però ci sarà anche un po’ di Italia visto che il vice di Nash è Mike D’Antoni, storico regista dell’Olimpia Milano che giocò anche in maglia azzurra.

Qui sotto l’intervista realizzata da VareseNews quest’estate con Pelle, quando ancora era in forza a Philadelphia.