Unterland-Mastini, sfida d’alta quota per restare in scia al Merano

I recuperi di IHL disputati giovedì sera hanno confermato il Merano prima forza del campionato (3-2 su un coriaceo Fiemme) e l’Unterland come una delle maggiori candidate a un posto tra le prime quattro (5-2 all’Alleghe).

Proprio i Cavaliers, frutto dell’accordo tra due società storiche di questo torneo (Egna e Ora), sono pronti a testare le proprie ambizioni contro i Mastini Varese, in un match d’alta quota previsto per sabato 30 gennaio dalle 17,30. La partita si disputerà sulla pista della formazione altoatesina e avrà massicci risvolti per la classifica: la stagione regolare volge ormai al termine e la lotta per strappare uno dei quattro pass per le Finali di Coppa Italia (per cui fa fede la classifica dell’andata) è oltremodo serrata. Le due contendenti di giornata, Unterland e Varese, sono appaiate al terzo posto alle spalle di Merano e a una lunghezza dal Caldaro ma non sono sole, perché con 20 punti c’è anche il Bressanone (che riposerà in questa giornata). In alto: Alex Bertin (foto Munerato/Mastini)

Una vittoria ad Egna spianerebbe la strada ai gialloneri, ma l’impegno (arbitri Gruber e Ricco) si presenta assai difficile. L’Unterland come detto ha appena aggiunto tre punti alla propria graduatoria infilando cinque dischi nella gabbia dell’Alleghe con cinque marcatori differenti e dalla ripresa del campionato dopo la pausa-Covid hanno vinto sei delle otto partite disputate. All’andata i Mastini (allora in crisi di risultati) si presero il lusso di vincere 6-4 contro i bolzanini ma lo scenario da allora è cambiato in entrambe le formazioni. L’Unterland ha aggiunto in porta l’esperto Frederic Cloutier, 39 anni, canadese che però ha vestito anche la maglia dell’Italia (e che si è riposato con l’Alleghe lasciando il posto a Steiner.

Tra gli uomini di movimento, coach Thompson ha l’imbarazzo della scelta: Brighenti Moretti, Sullman Pilsen e Wieser garantiscono reti e assist, Selva è uno stoccatore molto concreto mentre il 23enne ceco Filip Kokosca, ingaggiato in corsa, sta mantenendo ritmi altissimi con 4 gol e 4 assist in appena sei gare disputate. Il Varese di Devéze quindi dovrà tenere sempre alta l’attenzione, anche in virtù del fatto che in trasferta i Mastini non hanno un ruolino di marcia particolarmente brillante (e tra le prossime gare esterne ci sarà anche quella di Merano).

La partita della WurthArena sarà trasmessa da Radio Village ma dovrebbe essere a disposizione degli appassionati anche sul canale Youtube del club altoatesino (che ha mandato in onda quelle recenti).