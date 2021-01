Vaccinate 660 persone in un giorno, superlavoro della Asst Sette Laghi

Oltre 660 persone vaccinate in un giorno, è questo il grande traguardo raggiunto ieri, sabato 9 gennaio, dalla Asst Sette Laghi. Un “super lavoro”, quello che si sta svolgendo da venerdì 8 gennaio al centro vaccinale di viale Borri, reso possibile grazie agli sforzi congiunti da parte di tutto il personale sanitario che adesso ha vuole continuare a mantenere questo “ritmo serrato” anche nella giornata di oggi e domani, lunedì 11, quando terminerà il primo ciclo di vaccinazione per il personale di Asst Sette Laghi.

«Il “Grazie” che si vuole esprimere non esclude nessuno dei medici, infermieri, tecnici, farmacisti, impiegati e operatori di ogni ruolo e mansione, in grande parte donne – il commento soddisfatto di Asst Sette Laghi sui propri canali social -. È così che si vince un’emergenza mondiale: con spirito di servizio e professionalità, quella che loro oggi hanno dimostrato di avere in abbondanza, proseguendo lo straordinario lavoro svolto da tutta l’azienda da febbraio 2020».