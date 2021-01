Vaccinazione contro il Covid: tutti i medici e i dentisti considerati prioritari

Medici e dentisti con ambulatori privati rientrano tra le categorie prioritarie per il vaccino contro il SarsCoV2. È quanto ha ottenuto la Federazione Regionale degli OMCeO ( Ordini dei Medici e degli odontoiatri) lombardi. La richiesta avanzata è stata accolta dell’assessorato al Welfare anche grazie all’attività di sostegno del presidente della Commissione sanità Emanuele Monti.

In provincia di Varese, l’Ordine presieduto, dallo scorso 1 gennaio, dalla dottoressa Giovanna Beretta ha ottenuto un accordo con ATS Insubria e con le due Asst, la Sette Laghi e la Valle Olona, per comprendere negli elenchi con priorità anche chi esercita esclusivamente la libera professione, oltre al personale dipendente degli studi in cui lavorano i professionisti.

«Un risultato che abbiamo ottenuto grazie ad un’interlocuzione con Asst Sette Laghi, Asst Valle Olona e Ats Insubria», spiegano il Presidente dell’Ordine dei Medici, Dottoressa Giovanna Beretta, e il Presidente dell’Albo Odontoiatri, Dottor Stefano Casiraghi .

Il Professionista , quindi, potrà manifestare la propria adesione alla vaccinazione Covid 19, collegandosi direttamente alla piattaforma messa a disposizione da ATS Insubria, compilando tutti i campi obbligatori. Quando i vaccini saranno disponibili, sarà compito della ASST convocare Odontoiatri e Medici liberi professionisti sulla base degli elenchi trasmessi da ATS Insubria, seguendo l’ordine cronologico di adesione.