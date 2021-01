Vaccini antinfluenzali a pagamento, Astuti: “La Regione si attivi da subito per far avere i rimborsi”

«La Regione si attivi da subito per far avere i rimborsi dei vaccini antinfluenzali ai cittadini che, pur avendo diritto alla gratuità, dal 1 novembre scorso hanno dovuto rivolgersi a pagamento a strutture private». A chiederlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Samuele Astuti, a seguito della denuncia di mancati rimborsi del sindacato dei pensionati della Cisl.

I rimborsi erano stati deliberati dalla giunta a seguito dell’approvazione di una mozione del Pd il 1 dicembre scorso. «Quella dei rimborsi – sottolinea Astuti – per i vaccini antinfluenzali è una vittoria ottenuta in aula dal gruppo del Pd che ha lavorato per far approvare il documento. E’ inaccettabile che, a 45 giorni dall’approvazione della mozione, Regione Lombardia non abbia ancora fornito alle Ats linee guida chiare ed efficaci per l’attivazione dell’istruttoria per il rimborso. Non si può perdere ulteriormente tempo. I cittadini che hanno sopperito di tasca propria alle mancanze della Giunta hanno il diritto ad essere risarciti».

«Da parte nostra – conclude Astuti – abbiamo presentato già oggi un accesso agli atti per verificare quanti vaccini sono stati rimborsati fino ad oggi».