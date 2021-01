“I vaccini salveranno il mondo?” In diretta Facebook i ricercatori dell’istituto Farmacologico Mario Negri

Fare cultura per ottenere salute. È questo l’obiettivo di “Pillole di BenEssere” un progetto che vede alleati Varesenews e l’associazione di volontariato Caos ( Centro di ascolto per le donne operate al seno).

Una serie di incontri con specialisti per affrontare diverse tematiche che fanno riferimento alla qualità della vita, alla medicina e anche all’equilibrio personale.

« Umberto Veronesi continuava a ripeterlo: l’informazione è la prima cura – spiega Adele Patrini presidente di Caos – io sono convinta che sapere le cose, avere consapevolezza di ciò che accade attorno e dentro sé, sia fondamentale per vivere più sereni. Il Covid ha aumentato questa necessità, ma non sempre ciò che si ascolta fa bene al nostro bisogno di conoscere. Oggi, come non mai, abbiamo bisogno di essere informati per attivare quelle energie che, in modo resiliente, ci spronano ad andare avanti ogni giorno camminando verso la luce in fondo al tunnel».

Il primo incontro di questo ciclo, che si terrà ogni ultimo giovedì del mese, sarà il prossimo 28 gennaio alle 20.30, una diretta Facebook dove avremo ospiti la dottoressa Paola Mosconi, biologa e ricercatrice del Laboratorio di ricerca per il coinvolgimento dei cittadini in sanità e il dottore Antonio Clavenna Capo Unità Unità di Farmacoepidemiologia. Entrambi lavorano all’Istituto farmacologico Mario Negri di Milano.

Saranno proprio loro a guidarci tra i tanti dubbi, certezze e paure verso i vaccini che appaiono oggi come l’unica soluzione alla minaccia del SarCoV2: « Abbiamo scelto di affrontare il tema andando a coinvolgere voci storicamente qualificate – spiega la presidente dei Caos – La dottoressa Paola Mosconi, pur stando in un laboratorio del centro di ricerche del Mario Negri, da anni è l’anima e la coordinatrice del progetto “Partecipasalute” il cui scopo principale è proprio quello di coinvolgere i cittadini. Lo fanno con iniziative mirate, sondaggi, studi specifici perché sono convinti che la conoscenza porti alla consapevolezza che, a sua volta, crea benessere».

Sarà una trasmissione in diretta sulle pagine Facebook di Varesenews e del circuito V2Media . I due relatori affronteranno il tema dei vaccini anti Covid 19 sotto diversi aspetti e potranno sciogliere dubbi e rispondere alle domande del pubblico.