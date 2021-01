Vaccino: in Lombardia somministrato il 74,8% delle dosi disponibili

Ieri, nelle strutture sanitarie della Lombardia, sono state superate le 10.070 somministrazioni, il totale conta oltre 175.593 vaccinazioni, raggiungendo il 74,8% delle dosi disponibili (domani i dati aggiornati con oggi, ndr).

E mentre si corre a vaccinare con la prima dose, oggi (in Italia) è partita la somministrazione delle seconde dosi: tutti i primi vaccinati contro il Coronavirus dovranno sottoporsi al richiamo necessario per raggiungere l’efficacia dichiarata dai creatori dell’antidoto Covid-19. La fase dei richiami che proseguirà nei prossimi giorni, arriva nel giorno i cui l’Italia raggiunge la soglia del milione e 120mila vaccinati Covid prendendo il nono posto nella classifica mondiale e il primo posto in quella europea.