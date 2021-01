Vaccino Pfizer/Biontech: “Dalla prossima settimana le forniture torneranno al 100%”

Le dosi di vaccino Pfizer/Biontech torneranno ad essere consegnate secondo le quantità programmate. Dopo i ritardi dei giorni scorsi che hanno determinato una minor quantità di dosi di vaccino distribuite l’azienda farmaceutica comunica che il problema nella produzione è stato superato: “Questa settimana ci sono stati ritardi sulla consegna delle dosi di vaccini per tutti gli Stati membri, ma saranno assorbiti entro metà febbraio. Dalla prossima settimana le consegne torneranno al 100% delle dosi previste settimanalmente“. Ad annunciarlo un portavoce della Commissione Europea, sulla base di quanto già comunicato dalla stessa azienda produttrice.

A determinare il rallentamento, secondo quanto comunicato dall’azienda, era stata una modifica nella capacità produttiva degli stabilimenti: “Pfizer e BioNTech – spiegavano le due realtà farmaceutiche in una nota del 15 gennaio – hanno sviluppato un piano che consentirà l’aumento della capacità produttiva in Europa e fornirà un numero significativamente maggiore di dosi nel secondo trimestre. Per raggiungere questo obiettivo, si è reso necessario apportare subito alcune modifiche ai processi di produzione. Di conseguenza, il nostro stabilimento di Puurs, in Belgio, subirà una temporanea riduzione del numero di dosi che saranno recapitate nella prossima settimana”.

“Le consegne nell’Unione Europea torneranno regolari come da programma a partire dalla settimana del 25 gennaio, con un aumento a partire dalla settimana del 15 febbraio, consentendoci di consegnare le quantità di dosi di vaccino previste per il primo trimestre e un quantitativo nettamente superiore nel secondo trimestre”, aveva poi specificato l’azienda.