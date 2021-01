Varese ancora in campo: al “Franco Ossola” arriva la Folgore Caratese

Il pareggio contro il Saluzzo di domenica scorsa a Masnago sarà un altro boccone difficile da digerire in questa annata per il Città di Varese, ma il calendario offre ai biancorossi l’opportunità di dimenticare in fretta gli errori fatti contro i piemontesi e di voltare pagina. Mercoledì 27 gennaio Mapelli e compagni saranno ancora in campo al “Franco Ossola” (fischio d’inizio ore 14.30) contro la Folgore Caratese, formazione che sta inseguendo i playoff e che si presenterà con la voglia di continuare a pensare in grande.

Galleria fotografica Varese - Saluzzo 1-1 4 di 36

Si prospetta quindi una gara difficile per i ragazzi di mister Ezio Rossi, anche se l’impressione che si è avuta in queste ultime uscite è che il Varese debba “curare” più se stesso e le proprie paure piuttosto che l’avversaria di turno. Il tecnico torinese, intanto, ha presentato il confronto al termine della consueta rifinitura che si è tenuta al centro sportivo di Brenno Useria, “casa” biancorossa per questa stagione.

«Ho visto la Folgore per la prima volta contro il Legnano e mi ha fatto una bella impressione – ha detto Rossi – Sono in un ottimo momento e mi viene da chiedermi perché non si trovano con Gozzano e Bra lassù in testa alla classifica. Quello che prevedo è che sarà una partita molto dura dove si dovrà andare al massimo fin dall’inizio». Il Varese dovrà fare ancora a meno di alcuni uomini, ovvero gli infortunati Scampini, Beak, Disabato, Mamah. A disposizione invece le due punte arrivate dal mercato invernale, Sow ed Ebagua, anche se entrambi hanno una condizione ancora approssimativa. Probabile quindi che in avanti l’assetto sarà lo stesso visto con Saluzzo e Borgosesia, ovvero con tre mezzepunte alle spalle di Balla, con la speranza di avere maggiore concretezza sotto porta rispetto a quanto accaduto domenica.

Rossi torna sul match contro i piemontesi: «Domenica non abbiamo concesso praticamente nessun tiro in porta agli avversari ma è mancato il gol. Se i fermo ad esaminare i numeri della mia gestione non sono proprio soddisfatto visto che ho fatto sei punti in otto partite ma si deve guardare oltre: stiamo creando un gruppo di ragazzi con dei valori sani, che hanno voglia di allenarsi e stanno lavorando bene».

Dall’altra parte della barricata, la Folgore Caratese arriva dal pareggio interno 1-1 contro il Legnano. Risultato che sta stretto ai brianzoli che hanno sbagliato ripetutamente le occasioni da gol create – sbagliando anche un rigore parato da Russo a Ngom – e si sono messi in tasca un solo punto. La squadra del presidente Michele Criscitiello è comunque in ripresa dopo un inizio campionato con qualche difficoltà. La serie positiva dura 7 giornate e la classifica sta migliorando gara dopo gara.

DIRETTAVN

La partita del “Franco Ossola” sarà raccontata come di consueto, azione dopo azione, dal nostro giornale attraverso il liveblog nel quale tifosi e lettori possono intervenire per dare la propria opinione. Per farlo si può scrivere nello spazio commenti oppure utilizzare l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Il live è già a disposizione: lo trovate CLICCANDO QUI.