Tra Varese e Luino la settimana “per l’Unitá dei cristiani“

Anche quest’anno dal 18 al 25 gennaio si svolge la settimana per l’Unitá dei cristiani, promossa dal Pontificio Consiglio per la promozione dell’unitá dei cristiani e dalle diocesi di tutto il mondo.

L’arcidiocesi di Milano siede con l’arcivescovo Mario Delpini nel Consiglio delle Chiese Cristiane milanesi che insieme al servizio diocesano per l’Ecumenismo e le sette zone pastorali organizza eventi capillari in tutto il territorio ambrosiano. Per quanto riguarda la zona pastorale di Varese, esiste da anni il gruppo “Voce ecumenica” che vede la partecipazione delle diverse confessioni cristiane presenti in loco rappresentate da ministri ordinati e laici cattolici, anglicani, ortodossi, valdesi e luterani. Gli appuntamenti di quest’anno saranno sia in presenza sia online.

Eccoli nel dettaglio:

– giovedì 21 gennaio: alle ore 20.30 il gruppo ecumenico di Taizè, propone una preghiera in diretta sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/TaizeVarese/; – sabato 23 gennaio: alle ore 20.30, via Zoom, incontro di fraternità ecumenica con la partecipazione di laici, il vicario episcopale della zona di Varese Mons. Giuseppe Vegezzi e il pastore battista Luca Maria Negro, presidente della Federazione Chiese Evangeliche in Italia (FCEI). Link per accedere al collegamento: https://us02web.zoom.us/j/83429443209?pwd=QUtQcVFVSS9icTBQaXpBZG5SellLZz09 – Meeting ID: 834 2944 3209 – Passcode: 255472. – domenica 24 gennaio: alle ore 17.30, nella basilica di San Vittore a Varese, S. Messa per l’ecumenismo, con la testimonianza ecumenica all’inizio della celebrazione, della ministra laica anglicana Angela Mirani. Sempre domenica 24 gennaio alle ore 18, nella Prepositurale dei SS. Pietro e Paolo di Luino (Piazza Giovanni XXIII 13) S. Messa per l’ecumenismo celebrata da Mons. Giuseppe Vegezzi.

Per ulteriori informazioni sugli altri eventi in programma è possibile consultare la pagina web dedicata sul sito della Diocesi di Milano.