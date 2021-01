Il Varese rimpolpa l’attacco: presa la “torre” Seydou Sow

In vista della partita infrasettimanale di mercoledì 20 gennaio (in trasferta, a Borgosesia, si comincia alle 14,30) il Città di Varese aggiunge una punta alla propria rosa. La formazione biancorossa ha tesserato Seydou Sow, attaccante nato a Dakar – la capitale del Senegal – e in posssesso anche del passaporto francese.

Ventisette anni (è di classe 1993), vera e propria “torre” con il suo metro e 95 di altezza, Sow è già noto ai tifosi della nostra provincia per aver vestito la maglia dell’FBC Saronno in Eccellenza, campionato in cui ha vestito anche la maglia del Fenegrò. Approdato in Serie D nel 2017-18 con la maglia dell’Arconatese, il nuovo attaccante varesino si è messo in luce nel club altomilanese con 16 gol messi a segno in una stagione e mezza.

Meno prolifiche, però, le esperienze successive: Saw infatti lo scorso anno è andato prima al Casale (dove non ha giocato) e poi al Caravaggio con il quale è sceso in campo solo in due occasioni prima del lockdown della scorsa primavera. Quest’anno il centravanti nato in riva al Lago Rosa reso celebre dalla Parigi-Dakar ha iniziato la stagione con il Brusaporto, formazione bergamasca che milita nel girone B di Serie D e che è allenata da un ex giocatore del Varese, Filippo Carobbio.

Con i gialloblu, Saw ha disputato però soltanto quattro partite tra fine ottobre e dicembre, realizzando una rete nel 2-2 esterno contro il Sona Calcio. Ora l’approdo alla corte di Ezio Rossi che ha un disperato bisogno di sbloccare l’attacco del suo Varese. In attesa che anche Giulio Ebagua firmi e renda più efficace un reparto a cui manca come il pane uno stoccatore d’area.