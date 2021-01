Varese riparte dalla cultura: ritorna il “Festival del racconto Premio Chiara”

Il Covid non ferma il “Festival del racconto“. L’ormai storica rassegna letteraria si terrà anche nel 2021 e si prepara a celebrare traguardi importanti. L’associazione “Amici di Piero Chiara” da marzo a maggio 2021 realizzerà una decina di eventi a Varese, Azzate, Tradate e Luino che – nello spirito del Festival – intendono dare parole di speranza e ottimismo e sancire la “rinascita culturale” per il territorio e le comunità. La manifestazione finale del 33° Premio Chiara sarà domenica 17 ottobre 2021 alle 17.00, come sempre nella Sala napoleonica delle Ville Ponti di Varese.

I dettagli del programma verranno pubblicati prossimamente, ma gli organizzatori hanno già reso noti i dettagli per partecipare ai vari concorsi.

«In questo momento difficile – commenta l’associazione “Amici di Piero Chiara” – la cultura è una risorsa per la comunità uno strumento per evadere dalle limitazioni che ci sono imposte. Con questo spirito gli la nostra associazione ha aperto i concorsi dell’edizione 2021 del Premio letterario».

Il Premio Chiara Editi taglia il traguardo delle 33 edizioni

Il concorso è riservato a raccolte di racconti in lingua italiana edite in Italia o Svizzera italiana tra il 1 maggio 2020 e il 30 aprile 2021. Editori e autori che intendono partecipare devono inviare al più presto alla segreteria del Premio 13 copie del libro concorrente. Spetterà alla giuria tecnica scegliere la terna finalista, che sarà inviata ai 150 componenti, italiani e svizzeri, della giuria dei lettori, che col loro voto decreteranno il vincitore.

32ª edizione per il “Premio Chiara giovani”

Riservato a ragazzi/e da 15 a 25 anni, italiani e della Svizzera italiana, invitati a produrre un racconto di massimo 6.000 battute sulla traccia “Libertà”, parola di grande attualità, su cui spesso riflettiamo in questo periodo nel quale il coronavirus ha limitato le nostre vite. I racconti devono pervenire entro mercoledì 7 aprile 2021 solo via web alla pagina premiochiara.it/inviochiaragiovani. Una Giuria tecnica sceglierà i racconti finalisti, che saranno pubblicati in un volume, che verrà inviato ai 150 componenti, italiani e svizzeri, della Giuria dei Lettori, i quali col loro voto decreteranno il Vincitore e i Premiati.

In sintonia con la traccia del concorso, l’insigne teologo Vito Mancuso realizzerà per noi una lectio magistralis sulla “Libertà”: qual è il giusto valore da attribuire a questa parola, quali i limiti da imporle per non sottrarla ad altri. L’incontro sarà condotto da Armando Besio, firma storica de “La Repubblica”, e avrà luogo venerdì 19 marzo ore 18.00, probabilmente da remoto e sarà trasmesso in diretta, gratis per tutti, su youtube.com/premiochiara.

Il “Premio Chiara inediti” è alla sua XII edizione

Si rivolge agli aspiranti scrittori dai 25 anni in su, che hanno nel cassetto una raccolta di almeno 3 racconti inediti, mai apparsi né in cartaceo né sul web, per un totale di circa 160.000 battute. Gli elaborati vanno inviati via web, alla pagina premiochiara.it/inviochiarainediti, entro venerdì 23 aprile 2021: il Vincitore, selezionato da un’apposita Giuria tecnica, avrà la sua raccolta pubblicata grazie alla collaborazione di Pietro Macchione Editore.

Confermata l’iniziativa dedicata ai filmmaker

Il concorso di videomaking “Da un racconto di parole a un racconto per immagini, trasposizione video di un racconto di Piero Chiara” è alla IV edizione. Ai concorrenti è richiesto di realizzare un cortometraggio, della durata massima di 10 minuti, con tecnica libera, trasponendo un racconto di Piero Chiara a piacere. Il breve film va inviato con la documentazione entro venerdì 25 giugno 2021 esclusivamente via email contest.pierochiara@gmail.com. I Vincitori saranno selezionati da un’apposita Giuria tecnica; la premiazione avverrà sabato 23 ottobre ore ore 17.00 in Villa Recalcati Varese.

“Un racconto fotografico 2020”: in primavera le premiazioni

Riguardo al concorso “Un racconto fotografico” Premio Riccardo Prina, non è purtroppo ancora conclusa l’edizione 2020: la premiazione e la mostra dei 14 finalisti avranno luogo nella primavera 2021, non appena le condizioni sanitarie permetteranno la riapertura dei musei. Non ci sarà un bando nel 2021. Per celebrare il decennale dall’istituzione del premio allestiremo una mostra retrospettiva questo autunno al Castello di Masnago.

L’evento è stato organizzato con il contributo di Regione Lombardia, il patrocinio e il sostegno di Repubblica e Cantone Ticino, Comunità di Lavoro Regio Insubrica, Fondazione AEM gruppo a2a, Provincia di Varese, Comune di Varese, Comune di Luino, Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus, Camera di Commercio di Varese.