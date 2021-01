Varese terza provincia per consumo di suolo in Lombardia, il convegno della federazione Verdi

Il Rapporto Annuale di ISPRA sul consumo di suolo, disegna la situazione italiana di trasformazione territoriale. La Lombardia conferma il triste primato, con i suoi 287.000 ettari di superficie oramai impermeabilizzata da cemento o asfalto. Nel 2019 la Regione ha perso altri 642 ettari agricoli convertiti in superfici urbanizzate, in media con gli altri anni con realtà provinciali di diversa portata.

La Provincia di Varese è terza in Regione Lombardia dopo i territori di Monza-Brianza e dell’area metropolitana milanese per consumo di suolo sottratto dal cemento all’attività agricola e boschiva: 20.9% dell’intera superficie disponibile, che indicano come la provincia abbia consumato 22.099 ha, con un incremento nell’ultimo anno di più di 35 ha.

Il consumo di suolo ed il suo degrado sono temi di grande attualità. Su questi presupposti è stato organizzato il convegno “Esplorando il consumo di suolo” organizzato dalla Federazione verdi della Provincia di Varese e da Europa Verde. Si svolgerà sabato 23 gennaio dal ore 08:30 alle 13:30 e sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook.

Di seguito il programma della mattinata

Sabato 23 gennaio

09:00 – apertura dei lavori – Massimiliano Balestrero e Maurizia Punginelli – (Co Portavoce dei Verdi della Provincia di Varese)

Situazione del consumo e del degrado di suolo in Europa ed Italia

L’Osservatorio Europeo sul Suolo

Il progetto SOIL e la sua evoluzione in Regione Lombardia

Consumo di suolo e rigenerazione urbana: le scelte per prevenire e contrastare i cambiamenti climatici.

Il sistema delle aree protette in Lombardia: attualità e prospettive

Salvare il paesaggio con un nuovo parco prealpino

TAVOLA ROTONDA CON LE ASSOCIAZIONI

Moderatore: Paolo Pileri (Docente di pianificazione e progettazione urbanistica al Politecnico di Milano)