A Varese tre locali sanzionati nella giornata della protesta #ioapro

Alla fine sono state tre le infrazioni contestate a Varese a locali che hanno servito i clienti al tavolo in questa giornata che doveva essere di protesta con la parola d’ordine #ioapro. A tutti e tre sono stati comminati cinque giorni di chiusura.

Nel pomeriggio è stato multato un bar in via Cairoli, a Biumo. In serata, due ristoranti, uno in centro e uno a Giubiano.

I nomi dei locali non sono stati comunicati ma l’ubicazione corrisponde ai tre che hanno dichiarato di voler rimanere aperti.