Verrà incoronato nel giorno della Gioeubia il poeta bosino dell’anno

Sarà proclamato giovedì 28 gennaio (giorno della Gioeubia) il vincitore del premio Poeta Bosino dell’Anno, riconoscimento che ogni anno la Famiglia Bosina assegna all’autore del componimento poetico che ha ricevuto più voti dalla giuria composta da Venicio Bernardi, Silvia Bianchi, Carlo Brusa, Giuseppe Carcano e Patrizia Molinaro.

I giurati hanno esaminato oltre 35 poesie, opera di una ventina di poeti dialettali, e alla fine hanno designato i tre autori che saliranno sul podio: si tratta di Antonio Borgato, Giuliano Mangano e Maria Ivana Piotti.

Tra loro verrà scelto il vincitore assoluto il cui nome sarà svelato da Marco Broggini, “massèe” della Famiglia Bosina e segretario del premio, solo giovedì sera, in ossequio alla tradizione.

Una tradizione che quest’anno, a causa della pandemia, ha dovuto fare a meno dell’abituale ritrovo conviviale, così come dell’assegnazione del premio Donna dell’Anno, posticipato ai mesi estivi nella speranza che possano essere in molti a battere le mani, dal vivo, alla prescelta.

LE POESIE IN FINALE

VÉSPAR SÜL LAGH – di Antonio Borgato

Quïètt barlümm da culùur, ‘mè ‘na gibigiàna,

ul sù, ‘drée a ‘nà gió, in sü l’aqua ‘l regàla,

indùa dàsi-dàsi ‘l sa möv in gran gàla.

l’ültim cign, cunt i sò àar da purcelàna.

Visìn a mi, la rìva i und la spécia,

ca la bràscian sü, cerùus, e la carézzan.

‘Mè murùus che sa ritróvan e sa bàsan.

Hinn tanti basìtt delicàa in l’ària frégia.

Fiurìss ‘n surìis intànt ca ‘l cöör ‘l tripìla,

stracüntàa da ‘l gran spetàcul d’ra natüra.

Lée la rézita ‘l sò cupiùn cun bravüra,

un cupiùn mai cumpàgn, sìra dòpu sìra.

Un suspìir in la pàas dul làgh incantàa:

l’è la vùus dul vént che ‘l cantà vèrs d’amùur,

balusétt, in la sò part da primm atùur,

e ‘l par ca ‘l spècia i batiman da ‘l creàa.

VESPERO SUL LAGO

Quieti barlumi di colore, come una gibigiana,

il sole, che tramonta, sull’acqua regala,

dove pian piano si muove in gran gala.

l’ultimo cigno, con le sue ali di porcellana.

Vicino a me, la riva aspetta le onde,

che l’abbracciano, festose, e l’accarezzano.

Come innamorati che si ritrovano e si baciano.

Sono tanti bacetti delicati nell’aria fredda.

Fiorisce un sorriso mentre il cuore trepida,

sbalordito dal grande spettacolo della natura.

Ella recita il suo copione con bravura,

un copione mai uguale, sera dopo sera.

Un sospiro nella pace del lago incantato:

è la voce del vento che canta versi d’amore,

birichino, nella sua parte di prim’attore,

e pare che si aspetti i battimani del creato.

‘MÈ BISBÀI di Giuliano Mangano

‘mè bisbài sbrisigàa

in d’un cantùn

surbüissan in d’ur cò

panzànigh e canzùn

ca insarzìssan anmò

poarànim d’ur passàa.

COME AVANZI

Come avanzi scivolati

in un angolo

fermentano in testa

favole e canzoni

che imbrogliano ancora

fantasmi del passato.

TEME ’NA NUSS di Ivana Piotti

Gramm me’n tòsich ul temp

quand al ta stràscia e al ta quàta

da rùgina cuerta

Mi,speranzùsa, son teme ‘ na nuss

Quand, nal pertegaà, ul guùss al marcìss

gh’è lì la giànda, da pudè schiscià

e la tò fàmm la rangia

COME UNA NOCE

Cattivo e amaro il tempo

quando ti logora e ti copre

di una ruggine coperta

Io, speranzosa, sono come una noce

Quando, nell’abbacchiare, il verde marcisce

rimane la ghianda da poter schiacciare

e soddisfare la tua fame