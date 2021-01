Via Selene: le obiezioni del comitato “Difendiamo Selene” in un documento inviato agli assessori di Varese

Hanno annunciato con una conferenza stampa il fatto che hanno “fatto i compiti” e risposto alle richieste degli assessori, mettendo in una relazione scritta le osservazioni poste agli assessori durante la commissione congiunta tra ambiente, urbanistica e lavori pubblici.

Ora, i rappresentanti del comitato “Salviamo Selene” devono solo attendere le risposte alle domande, e le precisazioni, che sono state già inviate e protocollate.

Sono diverse e circostanziate le osservazioni di “Salviamo Selene”: le principali riguardano, in particolare, le dimensioni della Rotatoria 4 – quella cioè che non è in vista, e che collegherà lo svincolo autostradale in uscita da Milano e via Selene – per diametro ed altezza, che secondo il comitato sono giustificabili solo se dovesse accogliere la bretella Gasparotto/Borri. Poi la strettoia che si creerebbe, secondo progetto, alla fine di via Selene, quando comincia via per Schianno; inoltre i membri contestano la presunta fluidificazione del traffico dell’intero comparto in cui insiste la nuova viabilità, che secondo il comitato non sarà poi cosi fluida. Oltre naturalmente alle questioni ancora da risolvere in tema di compensazione e mitigazione ambientale e costi e tempi, secondo il comitato molto aumentati i primi e molto accelerati i secondi.

IL DOCUMENTO COMPLETO DEL COMITATO