Via Selene e via Piana di Luco tornano nell’agenda del consiglio comunale di Varese

Con l’inizio del nuovo anno torna protagonista la zona di via Selene e di via Piana di Luco, quella parte cioè sul confine tra Varese e Gazzada Schianno che sta per essere interessata da importanti lavori che ne cambieranno la viabilità. Le prime due iniziative dell’anno, in particolare, sono una commissione consigliare congiunta tra Lavori pubblici, Urbanistica e Ambiente sui lavori in via Selene e un ordine del giorno di Italia Viva sulla riqualificazione di via Piana di Luco.

COMMISSIONE CONGIUNTA PER ASCOLTARE LE ASSOCIAZIONI

Sono state convocate ancora una volta in seduta congiunta per mercoledì 13 gennaio le Commissioni consiliari Lavori pubblici, Urbanistica e Ambiente. All’ordine del giorno l’audizione del comitato “Difendiamo via Selene” e della “Associazione Amici di Bizzozero” sul progetto riguardante via Selene.

La seduta si terrà in videoconferenza a partire dalle 18.00 sulla piattaforma Gomeeting, ma per i cittadini che volessero seguire i lavori della Commissione è prevista la diretta sul canale YouTube di Palazzo Estense.

ITALIA VIVA: “NECESSARIA AL PIÙ PRESTO UNA RIQUALIFICAZIONE PER VIA PIANA DI LUCO”

«Abbiamo presentato in Consiglio Comunale a Varese un Ordine del Giorno di Italia Viva per la riqualificazione della via Piana di Luco, da sempre snodo stradale cittadino particolarmente trascurato. Vogliamo che questo tratto stradale venga completamente ristrutturato dotandolo di un sistema di collettamento delle acque moderno ed efficace e prevedendo anche la realizzazione di una pista ciclopedonale sicura» Così invece si esprime Giuseppe Pullara, consigliere comunale di Italia Viva nel Comune di Varese annunciando il provvedimento che verrà discusso in consiglio comunale.

«Italia Viva a Varese ha da sempre sostenuto la necessità di migliorare la viabilità delle nostre strade e con essa la qualità della vita a Varese – ha sottolineato Pullara – Molti gli interventi di riqualificazione stradale su cui stiamo dando il nostro contributo, tra questi la modifica della viabilità in viale Europa e il progetto di ristrutturazione di Largo Flaiano. Opere mai realizzate dalle passate amministrazioni di centro destra e che ora rappresentano finalmente occasioni di rilancio economico e sociale della nostra città».