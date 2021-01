Viaggi spaziali, ricette di cucina e letture all’ora del tè salutano il weekend

Anche l’ultimo weekend di gennaio è contrassegnato dalla zona arancione e molti eventi proseguono sul web. Domenica comincia il ciclo di incontri dedicati agli Impressionisti in attesa della grande mostra al Museo Maga mentre la società astronomica “Schiaparelli” ci porterà in orbita con Nicola Pecile ex tenente colonnello dell’Aeronautica. Non mancano i consigli per la lettura.

ZONA ARANCIONE – COSA SI PUO’ FARE E COSA NO – Leggi l’articolo

METEO

PREVISIONI – Arrivano le nuvole, weekend bello a metà. L’anticiclone atlantico si allunga sul Mediterraneo e veloci correnti occidentali portano aria mite e nuvole a ridosso delle Alpi. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino – Leggi l’articolo

EVENTI – I viaggi spaziali di Virgin Galactic: Nicola Pecile ospite della società astronomica “Schiaparelli”. Incontro online con l’ex tenente colonnello dell’Aeronautica, oggi collaudatore per la compagnia aerospaziale americana, al lavoro per portare in orbita anche i passeggeri “privati” – Leggi l’articolo

VARALLO (VC) – Il Sacro Monte di Varallo dal divano di casa. Tornano gli appuntamenti con i tour virtuali alla scoperta di questo luogo, patrimonio Unesco – Leggi l’articolo

VARESE – L’Africa d’Italia: il contest fotografico è la prima tappa del Festival Ubuntu 2021. La partecipazione è libera e gratuita e gli scatti devono essere inviati entro il 15 marzo. Parte così la prima edizione varesina del Festival Ubuntu – Leggi l’articolo

AMBIENTE – Il 2021 è l’anno delle grotte. Non solo attrazioni turistiche, ma veri e propri tesori naturali importanti anche per lo studio dei cambiamenti climatici – Leggi l’articolo

TURISMO – Il Monte Faiè, “balcone” vista lago tra Val Grande e le colline del Verbano. Una delle mete panoramiche più suggestive della sponda piemontese del Lago Maggiore. L’invito a scoprirlo (quando si potrà tornare a spostarsi liberamente) parte dal Distretto turistico dei laghi – Leggi l’articolo

LIBRI

BESOZZO – Storie di coraggio e di speranza: “La stella di Andra e Tati”. L’incontro online con le autrici Alessandra Viola e Rosalba Vitellaro di domenica 31 gennaio alle 17.30 sarà animato dalla Compagnia Duse – Leggi l’articolo

VARESE – Un libro con le ricette di Anita, da trent’anni cuoca della scuola materna di Lissago. Assunta nel 1991, Anita Dotti è un vero e proprio punto di riferimento. I fondi raccolti saranno destinati al sostengo delle iniziative didattiche e formative della scuola, da sempre attenta all’alimentazione di qualità – Leggi l’articolo

VARESE – Letture all’ora del tè: l’amicizia. Incontro promosso dall’associazione Essere esseri umani per sabato 30 gennaio alle ore 16 assieme all’educatrice e illustratrice Chiara Ghinassi – Leggi l’articolo

LIBRI – “E poi succede”, storia d’amore e d’amicizia a Milano. La recensione di Emiliano Pedroni oggi parla di un libro di Gianluca Veltri – Leggi l’articolo

ARTE

GALLARATE – La vita degli Impressionisti in diretta Facebook in attesa della grande mostra al Maga. Domenica parte in ciclo di incontri dedicati alle storie e vite d’artisti tenuto da Emma Zanella e Alessandro Castiglioni – Leggi l’articolo

CURIOSITA’

APP – Abbiamo provato Vinted, la nuova App per vendere e comprare vestiti usati. La start up nata in Lituania nel 2008 è arrivata in Italia. Ci siamo iscritti per vedere come funziona e per capire come fare affari – Leggi l’articolo

Foto da Pixabay e foto d’archivio