Viaggia contromano in autostrada: nonna sprint di 81 anni fermata dalla Polizia

(Immagine di repertorio) – Viaggiava contromano in autostrada nella notte, ma quando sono riusciti a fermare l’auto gli agenti della Polizia cantonale hanno avuto un moto di sorpresa. Al volante della macchina non c’era un ubriaco o un criminale, ma una nonnina di 81 anni.

E’ successo nella serata di venerdì 29 gennaio sull’autostrada svizzera A2.

Poco prima delle 21.15 è stata segnalata alla Centrale comune d’allarme una vettura che in contromano si dirigeva verso sud, sulla carreggiata A dell’autostrada A2, in territorio di Taverne. Immediatamente sono scattate le misure di sicurezza: sono state inviate pattuglie sul posto ed è stata disposta la rapida chiusura in entrambe le direzioni delle gallerie del Dosso di Taverne e di Collina d’Oro. Misura che ha ridotto il numero di veicoli in transito sulla tratta e quindi anche il pericolo di incidenti e vittime.

L’auto con targhe ticinesi è stata poi fermata da due pattuglie della Polizia cantonale poco prima della galleria di Collina d’Oro. Al volante una 81enne cittadina svizzera domiciliata nel Locarnese. Stando a una prima ricostruzione la donna si è immessa in contromano sull’autostrada A2 dagli svincoli di Rivera.

L’81enne sarà denunciata per grave infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale, per esposizione a pericolo della vita altrui e per perturbamento della pubblica circolazione.