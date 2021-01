A Villa Toeplitz nasce un nuovo bosco: “Verranno piantati 2.625 castagni”

Un nuovo bosco per villa Toeplitz dove sono in arrivo 2625 nuovi castagni. Sono iniziate infatti lunedì le operazioni di pulizia dell’area alle spalle del museo Castiglioni. Una zona di oltre 11 mila metri quadrati dove oggi sono presenti diversi castagni morti, in molti casi caduti, dove verrà ricreato uno splendido bosco.

Dopo le operazioni di rimozione delle piante, ormai morte, verranno piantati nei prossimi giorni 175 nuovi alberi di circa 2,5 metri e 2450 nuove piantine di castagno.

L’intervento è reso possibile grazie ad un progetto di compensazione ecologica di Esselunga. Il progetto del nuovo castagneto a Villa Toepltiz ha ottenuto il via libera da Regione Lombardia.

«Tantissimi nuovi castagni nella nostra splendida villa Toeplitz –afferma l’assessore al verde Dino De Simone– un intervento ambientale pensato non solo per il presente ma anche per le future generazioni. Grazie a questo lavoro inoltre restituiamo alla fruizione uno spazio di oltre un ettaro che fino ad oggi era inaccessibile a causa delle piante cadute o pericolanti. Oltre – conclude l’assessore – ad aumentare il polmone verde nelle zone tra Sant’Ambrogio e i Mulini Grassi».