I voti alla Pro Patria: difesa insuperabile, Bertoni regista sopraffino

Una prestazione maiuscola per la Pro Patria, nonostante uno 0-0 che porta nelle case biancoblu un punto prezioso e la consapevolezza di non essere inferiore a nessuna squadra del campionato. Prestazioni ottime per i difensori e per Bertoni, che soprattuto nel primo tempo fa girare la squadra al meglio.

PAGELLE

GRECO 6,5: Sempre sicuro, la difesa si fida ciecamente di lui e si vede

GATTI 7: Fisico ma anche posizione e tempismo. Grande gara

LOMBARDONI 7: Dirige la difesa come sempre con carattere e personalità. Attacco grigio annientato

BOFFELLI 7: Gara di lotta, ne esce con una fasciatura alla testa e tanti duelli vinti

COTTARELLI 6,5: Da ex gioca una partita attenta ma completa

SPIZZICHINO 6: Ancora da mezzala, questa volta non riesce a incidere

Brignoli 6,5: Qualche imperfezione ma anche un bolide che poteva sbloccare la gara. Bravo Pisseri

BERTONI 7: Un primo tempo quasi perfetto. Nella ripresa mister Gregucci abbassa Arrighini a marcarlo e ha meno spazio

NICCO 6,5: Tanta sostanza ma anche inserimenti pericolosi

PIZZUL 6,5: Sulla sinistra ha un avversario difficile come Parodi ma non sfigura affatto

CASTELLI 6: Gli manca la scintilla per sbloccarsi contro avversari di alta caratura, ma la sua prestazione è positiva

Le Noci s.v

PARKER 6,5: Tanti contrasti aerei, ne perde pochi anche contro un corazziere come Cosenza. Un gol lo meriterebbe, ma non arriva anche un po’ per errori suoi