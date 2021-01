I voti del Varese: la difesa tiene botta ma l’attacco non punge

È difficile dare voti al Varese dopo una prestazione positiva ma ovviamente condizionata dall’incapacità della squadra di andare al gol. Tante occasioni, tanti tiri ma e l’1-0 che è la punizione severa ma giusta.

PAGELLE

SIAULYS 6: Inoperoso. Non deve fare parate, ma raccoglie il pallone in fondo al sacco

POLO 6,5: Bella prestazione, soprattutto in fase di spinta. Rimane qualche dubbio sul suo (Giugno s.v.: pochi minuti in campo per l’esordio)

MAPELLI 6: La difesa regge bene contro uno dei migliori attacchi della Serie d

PARPINEL 6: Altra buona prestazione per il giovane centrale contro avversari di grande caratura

NICASTRI 6: Positivo sui due fronti, un paio di belle discese sulla fascia sinistra avrebbero meritato un attaccante pronto in area di rigore

SNIDARCIG 6: Torna in campo dal primo minuto dopo diverse partite e non sfigura

Romeo 5,5: Non riesce a dare il cambio di passo sperato

GAZO 6,5: Punto di riferimento in mezzo al campo per presenza e aggressività

OTELE’ 5,5: Qualche buono spunto ma non va mai al tiro (Aprile s.v.: In campo da attaccante, prova a fare qualche sponda di testa

CAPELLI 5,5: Sarebbe una valutazione molto positiva ma calcia tre volte da buona posizione con troppa poca cattiveria

MINAJ 6: Con i suoi strappi riesce sempre a creare qualcosa. Anche lui però non riesce a farsi valere in area

BALLA 5,5: Tanto lavoro per i compagni, un paio di bellissime giocate – vedi appoggio a Gazo nel primo tempo – ma come i compagni di reparto: niente gol, niente punti